وكيله: بيل ضمن الأفضل في العالم، وهذا هو موقفه من زيدان وريال مدريد

وكيل النجم الويلزي جاريث بيل يؤكد أن اللاعب يعد ضمن الأفضل في العالم بالوقت الحالي ويكشف موقفه من الاستمرار بصفوف ريال مدريد.

أكد جوناثان بارنيت وكيل النجم الويلزي جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد أن اللاعب يعد ضمن الأفضل في العالم خلال السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وأوضح خلالها موقف بيل من الرحيل عن ريال مدريد.

وقال بارنيت: "جاريث بيل بخير، ولا يزال عقده مع ريال مدريد مستمرًا لمدة موسمين آخرين، هو يحب المعيشة في مدريد ولن يذهب لأي مكان".

المزيد من الفرق

وأضاف عن عدم مشاركته في المباريات: "بيل لا يزال جيدًا مثله مثل أي لاعب آخر في ريال مدريد، لكن هذا الأمر يعود لزين الدين زيدان".

وأكمل: "بكل تأكيد هناك الكثير من الاهتمام بجاريث بيل، لكن في النهاية لا يوجد الكثير من الفرق التي تستطيع أن تتحمل تكاليف ضمه".

وأردف: "يا لها من خسارة كبيرة ألا يتواجد في تشكيل ريال مدريد بالوقت الحالي، لكنه لن يرحل عن صفوفهم قريبًا، فهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ومن هم مثله لا يخرجون في إعارات".

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وأنهى تصريحاته: "جاريث بيل لا يبحث عن الأزمات مع زيدان، هو مدرب ناجح للغاية ولا توجد أي كراهية بينهما، فقط المدير الفني لا يريده أن يلعب، مع ذلك يتدرب بشكل رائع".

جدير بالذكر أن بيل كان قد شارك في 16 مباراة فقط بالدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما في 1092 دقيقة.