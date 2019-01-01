وكيله: ببساطة زيدان لا يحب جاريث بيل

جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل يؤكد أن العلاقة بين موكله والفرنسي زين الدين زيدان لا تتواجد في الأساس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جوناثان بارنيت وكيل النجم الويلزي جاريث بيل أن رحيل اللاعب عن ريال مدريد يأتي بسبب رغبة زيدان في ذلك فقط.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بارنيت وأكد خلالها أنه لا توجد أي علاقة بينهما، ولا يوجد تفاهم أو تواصل من الأساسي.

وقال بارنيت: "الأمر بسيط، زيدان لا يحب جاريث بيل، لا توجد أي علاقة بينهما، لم يكن هناك علاقة في الأساس جمعت بينهما من قبل حتى تتواجد الآن".

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وكان زيدان قد خرج في تصريحات صحفية وأكد خلالها أن جاريث بيل لن يكون ضمن حساباته في الموسم الجديد، وهو ما أكده بعدم إشراكه في المباريات.

وتناولت تقارير صحفية أنباءً حول اتفاق بيل مع فريق جيانجسو سونينج الصيني لينتقل لهم بداية من الموسم الجديد مقابل ٢٢ مليون يورو في الموسم، وعن وصول اللاعب للصين بالفعل لإتمام الاتفاق.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد رفض عرضًا من الفريق الصيني لضم جاريث بيل مقابل ١٧ مليون يورو قبل ساعات.