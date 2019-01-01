وكيله: أندية إيطالية تراقب رمضان صبحي

نادر شوقي يؤكد.. أندية إيطالية تراقب رمضان صبحي

تحدث نادر شوقي وكيل اللاعب رمضان صبحي، عن حقيقة تلقي جناح الأهلي عروضًا جديدة خلال الفترة الأخيرة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويقضي رمضان صبحي فترة إعارة لمدة موسم واحد مع الأهلي، من هيدرسيفيلد تاون الإنجليزي، حيث يرغب فايلر المدير الفني للأهلي استمراره بشكل نهائي مع الفريق.

وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية: "رمضان تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة حيث هناك بعض الأندية الإيطالية التي تراقب اللاعب في الوقت الحالي".

وأضاف: "أتمنى أن ينضم رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة لناد إسباني أو إيطالي أو في الدوري الألماني، ولكن انتقاله إلى بلجيكا لن يحدث بعض اللعب في إنجلترا".

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وتابع شوقي: "نادي هيدرسيفيلد تاون الإنجليزي في الوقت الحالي يتابع رمضان بشكل جيد، لأنه يعرف أنه سلعة مميزة يريد تسويقها".

رمضان يقدم أداء أكثر من رائع مع الأهلي في الوقت الحالي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، حيث يتمسك به بشكل كبير.