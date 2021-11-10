وقّع مع بيدري وأراوخو .. رامون بيلانس يغادر برشلونة

تقدم السكرتير الفني لبرشلونة، رامون بيلانس، باستقالته من منصبه إلى إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوان لابورتا، وأمله أن يتم قبولها وتسهيل مغادرته كامب نو لغوض غمار تجربة جديدة لم يُعلن عنها.

مصادر جول أشارت إلى أن بيلانس قد أبلغ بالفعل المدير الرياضي ماتيو أليماني برغبته في الرحيل، واستقال من مهامه في انتظار القرار النهائي من إدارة لابورتا.

السبب الرئيسي في ذلك يكمن في أن بيلانس يؤمن أن تجربته مع برشلونة قد انتهت ولا يوجد الكثير لإضافته فيها، إلى جانب النقطة الأهم، وهي إيمانه بضرورة وجود مجموعة ممن يثق فيهم المدرب تشافي هيرنانديز حوله، وهو ليس من ضمنهم.

ولا يزال عقد بيلانس مع البلوجرانا ممتدًا حتى صيف 2022، لذلك فأمله الحالي هو أن يتفهم لابورتا موقفه ولا يضع العوائق المادية أمامه ويسهل نهاية رحلته التي لم تمتد طويلًا في كتالونيا.

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بيلانس وصل إلى برشلونة عام 2018 في منصب مدير كرة القدم، ثم تم ترقيته ليصبح سكرتيرًا فنيًا في أغسطس 2020 إبان فترة الرئيس المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو.

من أبرز الانتدابات التي قام بها بيلانس كانت ضم بيدري جونزاليس من لاس بالماس نظير 15 مليون يورو، والآن هو أحد أهم نجوم برشلونة وكذلك منتخب إسبانيا.

كما ساهم وجود بيلانس في التعاقد مع رونالد أراوخو، فهو ممن اكتشفوا موهبته مع فريق بوستون ريفر الأوروجوياني وضمه إلى رديف البرسا في صيف 2018 نظير 5 مليون يورو، وبعدها بسنة بات من الدعائم الأساسية في دفاعات البلوجرانا.

البحث عن تحدٍ جديد هو غاية بيلانس الحالية، وقد يُبحر في النهاية بنيوكاسل مثلًا أو لايبزيج، باعتبار أن الثنائي يبحثان في اللحظة الراهنة عن مدير رياضي.