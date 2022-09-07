وقت الحقيقة .. مباراة فيكتوريا بلزن تكشف دور بيكيه وألبا في برشلونة

أصبح وضع بيكيه وجوردي ألبا معقدًا في برشلونة منذ بداية الموسم.

يعود نادي برشلونة الإسباني مساء الأربعاء إلى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا حين يواجه نادي فيكتوريا بلزن التشيكي على ملعب "كامب نو"، ومن المتوقع أن يقوم تشافي هيرنانديز مدير "البلوجرانا" بعدة تغييرات على التشكيل الأساسي.

ومع تفكير تشافي في تغيير بعض اللاعبين لمنحهم قسطًا مطلوبًا من الراحة، فإن موقف الثنائي جيرارد بيكيه وجوردي ألبا يظل غامضًا، حيث ليس من المعروف هل سيلعبان كأساسيين، أما سيواصلان الجلوس على مقاعد البدلاء.

ولم يخف تشافي تقدير لكل من بيكيه وألبا، خاصة وأنهما كانا لاعبين أساسيين في برشلونة طوال العقد الماضي، وحتى نهاية الموسم الماضي.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي يقدر أقدمية وخبرة الثنائي، لكنه يريد أن يلعبا دورًا مختلفًا من الآن فصاعدًا.

الصحيفة أشارت إلى أن بيكيه وألبا سيضطران إلى مواصلة الجلوس على مقاعد البدلاء، على الأقل في الأسابيع الأولى من الموسم الحالي، والاستعداد للحظة التي يحتاج فيها المدرب إلى منح استراحة للاعبين الأساسيين.

هل يلعب بيكيه وألبا ضد فيكتوريا بلزن؟

بعد بداية مكثفة للموسم، وقبل مواجهة صعبة وخاصة أمام بايرن ميونخ الألماني على ملعب "أليانز أرينا" يوم الثلاثاء المقبل، فإن برشلونة يواجه اختبارين في المتناول نسبيًا.

وتبدأ هذه الاختبارات بمواجهة فيكتوريا بلزن مساء الأربعاء، ثم أمام قادش في الدوري الإسباني.

تشافي أكد بالفعل أنه سيقوم بالمداورة في المباراتين، وألمح إلى أن بيكيه وألبا سيلعبان.

تشافي قال في تصريحات يوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي عن إمكانية مشاركة الثنائي: "إذا لم يكن ضد فيكتوريا، فسيكون يوم السبت ضد قادش، إنهما يساعدان الفريق بطريقة آخر، وفي دور آخر، سيكون لديهم جميعًا دقائق، علينا تكوين مجموعة، عائلة، فريق".

المنافسة تصعب موقف بيكيه وألبا

تشافي جعل ترتيب بيكيه يتراجع في مدافعي الفريق، خلف كل من رونالد أراوخو، وإريك جارسيا، وجول كوندي، وأندرياس كريستنسن، وهو ما يجعل خوض بيكيه للمباريات أمرًا معقدًا.

ومع الجودة التي يقدمها خط دفاع برشلونة مؤخرًا، فإن بيكيه لم يلعب أي دقيقة رسمية منذ بداية الموسم.

وعلى الجانب الآخر، فإن جوردي ألبا ظهر بصورة أكبر، حيث لعب 82 دقيقة ضد رايو فاييكانو، ثم 18 دقيقة ضد ريال سوسييداد، ولعب 26 دقيقة أمام إشبيلية.