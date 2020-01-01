وفي "ويمبلي" لنا حكايات - الملعب الشهير يحمل الذكريات السعيدة لجوارديولا قبل نهائي كأس الرابطة

بيب حقق 6 بطولات في مسيرته على ملعب ويمبلي لاعبًا ومدربًا

يستضيف ملعب "ويمبلي" مساء اليوم، الأحد، نهائي كأس رابطة أندية الدوري الإنجليزي بين أستون فيلا ومانشستر سيتي.

المباراة تعد النهائي الثالث على التوالي لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي في بطولة كأس الرابطة.

ملعب "ويمبلي" يحمل ذكريات سعيدة لجوارديولا، فلاعب برشلونة السابق حصل على أول بطولة لدوري أبطال أوروبا للنادي الكتالوني في موسم 1991-1992 بعد التغلب على سامبدوريا بهدف نظيف,

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أول لقب في دوري الأبطال لبرشلونة جاء على ملعب "ويمبلي" ووقتها كان بيب بعمر 21 عامًا ورفع ذات الأذنين.

وكما أن البداية في "ويمبلي" فإن آخر لقب في دوري أبطال أوروبا حققه بيب كان أيضًا في "ويمبلي".

الفليسوف حصد اللقب مرتين فقط في تاريخه التدريبي، وكلاهما مع برشلونة موسمي 2008/2009 و2010/2011 الأول على ملعب "أوليمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما والثاني جاء على ملعب "ويمبلي" أيضًا.

وبعد حصد هذه الألقاب، جاء إلى مانشستر سيتي ليكون أول ألقابه بالفوز على أرسنال في نهائي كأس الرابطة في 2018، كما أن اللقاء الذي شهد تتويج السيتزنز بالدوري الإنجليزي بصورة رسمية جاء ضد توتنهام في "ويمبلي" أيضًا.

هذا بجانب تحقيق بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي وكذلك كأس الرابطة مجددًا وكلاهما كان في ملعب "ويمبلي".

فهل يستمر أكبر ملعب في الأراضي الإنجليزية في الابتسام للمدرب الكتالوني، أم يكون لأستون فيلا رأي مخالف؟