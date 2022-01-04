"وفروا فلوسكم" .. نصيحة صادمة من فهد الهريفي بشأن محمد كنو

نشر فهد الهريفي نجم النصر التاريخي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر حملت نصيحة صادمة للأندية المهتمة بالتعاقد مع محمد كنو نجم وسط الهلال، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

الهلال مازال يُحاول تجديد عقد اللاعب السعودي لكنه يُواجه صعوبات بالغة في ذلك لعدم رضا كنو ووكيله عن العرض المالي المقدم من الإدارة الزرقاء بقيادة فهد بن نافل.

ما هي نصيحة فهد الهريفي الصادمة بشأن محمد كنو؟

الهريفي الذي اعتاد إطلاق الآراء الفنية المثيرة للجدل أكد خلال تغريدته أن كنو لاعب لا مركز له ولن يُفيد أي نادٍ ينضم له، ناصحًا الجميع بالحفاظ على أموالهم وعدم التعاقد معه.

إذ كتب "أنصحكم وأنتم تعرفون نصيحتي، وفروا فلوسكم: كنو لاعب لا مركز له، لن يفيد أي نادٍ والأيام بيننا. فضلوها".

انصحكم

وانتم تعرفون نصيحتي وفرو فلوسكم :



كنو لاعب لا مركز له

لن يفيد اي نادي والايام بيننا .



فضلوها . 🌹 — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) January 4, 2022

المثير أن ذلك الرأي لنجم النصر المعتزل في لاعب وسط الهلال ومنتخب السعودية ليس جديدًا، بل سبق أن نشر تغريدة خلال عام 2018 انتقد بها بشدة اللاعب وأسلوب لعبه.

إذ كتب ردًا على الناقد الرياضي محمد البكيري الذي طالب بضم كنو للمنتخب السعودي آنذاك "أختلف معاك في كنو، لم يضف شيء للفريق، بل هو من استفاد من المجموعة".

اختلف معاك في كنو

لم يضيف شي للفريق بل هو من استفادمن المجموعة لاعب عادي جداًفي مركز المحور

وعندما احتاجة الفريق لم يجده

كنو فقط في ثلاث مباريات فقط نجح بسبب قيامه بمهم ليست من واجبات مركزه ومنها التسجيل الفوز للأسف حجب الانتقاد وعدم التركيز عليه — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) December 20, 2018

تابع "لاعب عادي جدًا في مركز المحور وعندما احتاجه الفريق لم يجده. كنو فقط في ثلاث مباريات فقط نجح بسبب قيامه بمهام ليست من واجبات مركزه ومنها التسجيل. الفوز للأسف حجب الانتقاد وعدم التركيز عليه".

ما هي آخر تطورات مستقبل كنو وتجديد عقده مع الهلال؟

الأخبار الأخيرة المتناقلة في الإعلام السعودي والمصادر القريبة من النادي واللاعب أكدت تقديم الهلال لعرض جديد أخير لكنو ووكيله يتضمن حصوله على 7 ملايين ريال سعودي مقابل توقيعه على العقد الجديد، لكن الرد من الرجلين لم يصل بعد وسط مخاوف من الرفض.

المصادر أكدت وجود عرض من النصر براتب سنوي قدره 9 ملايين ريال سعودي سنويًا، ووجود عرض من الاتحاد يتضمن تقديم 10 ملايين ريال سنويًا بجانب فيلا وسيارة، وهو الأعلى بين جميع العروض.

سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر أكد مؤخرًا أن اللاعب خارج حسابات النادي العاصمي، فيما أعاد مغردون نشر تغريدة لكنو من عام 2013 يُبارك فيها فوز الاتحاد بكأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك حين كان لاعبًا في صفوف الاتفاق وقبل الانضمام للهلال صيف 2017.