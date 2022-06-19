وفد مانشستر يونايتد في برشلونة: سنقوم بكل ما في وسعنا لضم دي يونج

النادي الإنجليزي مصر على ضم فرينكي دي يونج من صفوف برشلونة.

كشف ريتشارد أرنولد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد عن وجود وفد إنجليزي في برشلونة في الوقت الحالي من أجل ضم فرينكي دي يونج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت ريتشارد في تجمع جماهير لمحبي مانشستر يونايتد، حيث أكد لهم أن الوفد يبذل قصارى جهده من أجل ضم دي يونج.

وقال أرنولد: "هناك مجموعة من المديرين الآن في برشلونة يحاولون حسم صفقة دي يونج، كل شيء يسير الآن في الاتجاه الصحيح في النادي".

وأردف: "هذا العام الأموال التي يعد المدير الفني والنادي في حاجة لها موجودة، سنقوم بكل ما في وسعنا لحسم صفقة دي يونج".

وأكمل: "المال ليست مشكلة، المدير الفني أوضح أنه يريده، هو يقوم بعمل رائع وهو لاعب عظيم بكل تأكيد".

وأنهى كلماته: "نحن نقوم بكل ما في وسعنا حتى نحسم الصفقة، المال موجود لكن هناك بعض العوائق في طريقنا لا يمكنني أن أشرحها".

جدير بالذكر أن دي يونج كان قد انضم لصفوف برشلونة قادمًا من أياكس مقابل حوالي 85 مليون يورو في صيف 2019.