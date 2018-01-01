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هرتا برلين

وفاة والد قائد شتوتجارت خارج الملعب قبل مواجهة هيرتا برلين

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جينتنر شارك في اللقاء كاملاً

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

توفي والد متوسط ميدان، شتوتجارت الألماني، كريستيان جينتنر، قبل دقائق من مشاهده نجله بلقاء فريقه أمام هيرتا برلين.

ونجح شتوتجارت في قلب تأخره لفوز بهدفين مقابل هدف، بفضل هدفي الألماني ماريو جوميز.

وشارك جينتنر في اللقاء كاملاً ليساهم في خروج فريقه من مراكز الهبوط والوصول للنقطة الرابعة عشر في الموسم الحالي بعد مرور 15 جولة.

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وأعلن نادي شتوتجارت في بيان رسمي وفاة والد اللاعب عبر موقعه، مؤكداً وفاته قبل بداية اللقاء بدقائق قليلة في منطقة الأعمال بملعب مرسيدس بنز أرينا.

ويعد كريستيان جينتنر قائد شتوتجارت، من العناصر الهامة في الفريق حيث يلعب للفريق منذ عام 2005 بعدما تم تصعيده من الفئات السنية.

وسبق لجينتنر أن لعب لفولفسبورج قبل أن يعود لفريقه مرة أخرى عام 2010، حيث كان من العناصر المهمة التي حسمت لقب الدوري الألماني لشتوتجارت 2006-07، ثم فولفسبورج 2008-09.

وشارك جينتنر البالغ 33 عامًا، في 15 مباراة الموسم الحالي دون أن يسجل أي هدف في الدوري والكأس بألمانيا.

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