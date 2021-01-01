وفاة والدة خوان ماتا .. كيف كانت أكثر من مجرد أم؟

الأمر صعب للغاية لأسباب تتجاوز كونه ابنها

توفيت والدة نجم مانشستر يونايتد خوان ماتا، في حدث سيمثل صدمة كبرى للنجم الإسباني لكون العلاقة بينهما شديدة الخصوصية وأنها لم تكن مجرد أم بالنسبة له.

والدة ماتا توفيت بعد صراع طويل مع المرض، لينتهي الأمر نهاية حزينة ستؤثر بشكل كبير على اللاعب الإسباني الذي لا يعيش أفضل أحواله من الأساس.

وذكرت صحيفة لا نويفا الإسبانية اليوم الاثنين أن مارتا جارسيا والدة نجم تشيلسي وريال مدريد وفالنسيا سابقًا قد فارقت الحياة اليوم الاثنين بعد معركة ضد المرض استمرت عدة أشهر.

كان ماتا منغلقًا جدًا مع والدته ووصفها مسبقًا بأنها "بلا شك الشخصية الرئيسية الأهم في حياتي" وكانت علاقتهما مليئة بالتفاصيل التي سيكون من الصعب أن يحيا بدونها.

وذكر ماتا علاقته الوثيقة مع والدته في سيرته الذاتية التي صدرت في عام 2019 بعنوان "خوان ماتا: فجأة لاعب كرة قدم" والتي انفتح من خلالها على المكالمة الهاتفية المعتادة قبل المباراة.

كتب الفائز بكأس العالم في 2010 مع المنتخب الإسباني: "كانت أمي في جميع الأوقات أكثر خوفًا بشأن الإصابات أو الأذية الجسدية طوال المباراة أكثر من خوفها من النتيجة وما سيحدث بالمباراة نفسها".

وأضاف: "إنها طقوس يسعد كل منا بها، والتي يمكن أن تكون مصدرًا إضافيًا للتحفيز بالنسبة لي، كانت شيئًا معتادًا بيننا يجعلنا قريبين من بعضنا البعض في كل الأوقات".

وتابع: "كن حذرًا، استمتع، سدد بقوة، سجل الأهداف، وحاول ألا تتأذى؛ هي عباراتها في جميع الأوقات وقبل أي مباراة أيًا كانت أهميتها، كانت تهتم بهذه الكلمات في كل الأوقات".

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الجدير بالذكر أن خوان ماتا كان قد ابتعد عن مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة ولم يظهر كثيرًا بسبب مرض والدته والذي جعله في حاجة إلى أن يكون بجوارها، والذي أثر عليه نفسيًا في الوقت ذاته.