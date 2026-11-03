"لا توجد كلمات" .. تعليق مؤثر من رونالدو على وفاة خيسوس دي ميجيل

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حالة من حزن بعد الوفاة الصادمة للاعب تينيريفي

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شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عالم كرة القدم في حالة الحداد عقب الوفاة المأساوية لمهاجم تينيريفي خيسوس دي ميجيل.

وقد رحل المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا إثر حادثة مروّعة وقعت داخل أرض الملعب خلال مباراة في الدرجة الثانية الإسبانية، ما أثار موجة من الحزن في مختلف أنحاء العالم.

رونالدو يقدم تعازيه لعائلة دي ميجيل

أعرب نجم النصر عن حزنه العميق عقب الأنباء الصادمة عن وفاة خيسوس دي ميجيل. ولجأ أسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق إلى حسابه الشخصي على إنستجرام ليشارك رسالة مؤثرة مع ملايين متابعيه. ونشر رونالدو صورة للمهاجم الإسباني مصحوبة بتعليق مؤثر عكس الأجواء الحزينة التي خيّمت على مجتمع كرة القدم بأكمله.

وانضم المهاجم الأسطوري، المعروف بتأثيره في كرة القدم الإسبانية خلال فترته في الليجا، إلى العديد من الشخصيات الأخرى في تأبين لاعب انتهت حياته في ظروف مأساوية.

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كانت الرسالة التي شاركها اللاعب الدولي البرتغالي موجزة، لكنها عكست خطورة الموقف الذي صدم عالم الرياضة.

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وكتب رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تأبين قال فيها: "مأساة. لا توجد كلمات... كل القوة لعائلته . ليرقد بسلام".

وأبرزت هذه اللفتة من أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق في تاريخ اللعبة التأثير الواسع للحادثة، التي وقعت خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية بين تينيريفي وأندورا.

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اصطدام قاتل يصدم كرة القدم الإسبانية

وقعت المأساة خلال منافسة محتدمة على ملعب إيليودورو رودريجيز لوبيز مساء يوم الاثنين. فقد تعرّض خيسوس دي ميجيل إلى اصطدام مروّع مع حارس أندورا خيسوس أوونو عندما كان كلا اللاعبين يتنافسان على كرة تائهة في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وكان الارتطام شديداً، ما جعل المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً بحاجة فورية إلى الرعاية الطبية داخل أرضية الملعب.

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وعقب الاصطدام، نُقل دي ميجيل إلى مستشفى نويسترا سينيورا دي كانديلاريا الجامعي في سانتا كروز. ورغم أن النادي شارك في البداية بصيص أمل بإعلانه أن اللاعب في حالة مستقرة في وحدة العناية المركزة، فإن حالته شهدت تدهوراً مأساوياً خلال الليل. وأكد ناديه في نهاية المطاف أن المهاجم فارق الحياة صباح يوم الثلاثاء بعد تعرضه لسكتة قلبية.

تينيريفي يصدر بياناً مؤثراً

أكد نادي سي دي تينيريفي رسمياً الأنباء المؤلمة عبر قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، معرباً عن الحزن العميق الذي يشعر به كل من ينتمي إلى المؤسسة.

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وعكس بيان النادي حالة الصدمة والأسى التي تحيط بالفريق حالياً: "بقلوب يعتصرها الحزن، وبغصّة في الحلق، وبعدم تصديق أن يكون هذا حقيقة، يعلن نادي سي دي تينيريفي بأسى بالغ الوفاة المأساوية لدي ميجيل ألاميدا يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، في الساعة الثامنة صباحاً".

وأكد النادي كذلك على ألم هذه الخسارة، مضيفاً: "لا توجد كلمات مواساة، ولا يوجد على الإطلاق ما يمكن أن يخفف من هذا الحزن العميق. نقف إلى جانب عائلته المفجوعة، وأحبائه، ومجتمع تينيريفي بأكمله الذي يبكي اليوم هذه الخسارة القاسية".

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وفي أعقاب هذا الحدث المدمّر، طلبت عائلة المهاجم الراحل الخصوصية وهي تمرّ بفترة الحداد.

وشارك النادي رسالة أخيرة نيابة عنها، مشيراً: "تود عائلة خيسوس دي ميجيل أن تشكر الجميع على كل رسالة دعم تلقّتها، وتطلب بصدق أقصى درجات الاحترام لخصوصيتها خلال هذه اللحظات العصيبة. ليرقد بسلام".