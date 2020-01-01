وفاة مارادونا .. السلطات تفتش منزل سائقه بحثًا عن دليل جديد

تفاصيل مثيرة..

أقدمت الشرطة الأرجنتينية على مداهمة منزل ماكسيميليانو تريمارتشي، السائق الخاص لدييجو آرماندو مارادونا، من أجل تفتيشه تحسبًا لوجود أدلة جديدة في قضية وفاة أسطورة كرة القدم.

وبحسب ما أورده بيان مكتب المدعي العام، ففجر الثلاثاء شهد هذه المداهمة بناءً على طلب فريق الادعاء وبأمر من القاضي، وقد أسفرت على مصادرة بعض الأجهزة الإلكترونية لتفتيشها.

السبب في هذه الخطوة بسيط، وهو أن تريمارتشي كان متواجدًا في منزل مارادونا إبان وفاته، وبالتالي فهناك رغبة من السلطات في التحقق مما جرا في الساعات الأخيرة من حياة أسطورة الأرجنتين.

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وأضاف البيان أن الاستيلاء على هذه الأجهزة الإلكترونية هامًا للغاية باعتبار أنه يمكن أن يحمي المعلومات القيمة المتعلقة بالحدث.

وعلى الفور سيبدأ المختصون بوحدة التحليل والتحقيق الرقمي بالشرطة القضائية بفحص الأجهزة الإلكترونية تمامًا كما حدث مع أجهزة الأطباء وغيرهم.

أولاد مارادونا سبق وأن تقدموا باحتمالية أن تكون الوفاة بمثابة "قتل خطأ" نتيجة لتأخر الطبيب المسؤول عن حالته في الوصول إليه، مع وجود شكوك حول وصفه لدواء خاطئ له كان من أسباب الوفاة.

يذكر أن الشرطة سبق وأن حققت مع طبيب مارادونا، ليوبولد الذي عالج مارادونا وشارك في عملية إزالة الورم الدموي في المخ في بداية نوفمبر، والتي سبقت الوفاة بأيام قليلة.