وفاة لاعب إيطالي شاب بسبب التدريبات!

توفي لاعب أتالانتا أندريا رينالدي عن عمر يناهز 19 عامًا، بعد إصابته بتلف دماغي ناتج عن تمدد الأوعية الدموية في المخ.

توفي لاعب أتالانتا أندريا رينالدي عن عمر يناهز 19 عامًا، بعد إصابته بتلف دماغي ناتج عن تمدد الأوعية الدموية في المخ.



يعيش عالم كرة القدم بأكمله اليوم أحد أكثر أيامه حزنًا لفقد أندريا رينالدي في مأساة مفاجئة وصادمة

حيث أصيب لاعب الوسط الشاب بتمدد الأوعية الدموية يوم الجمعة بينما كان في منزله وهو يمارس تدريبات ،و تم نقله إلى مستشفى فاريزي حيث بدت حالته حرجة للغاية على الفور.

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رينالدي ، الذي كان سيبلغ 20 عامًا فقط في 23 يونيو ، توفى بعد ثلاثة أيام فقط من إصابته ، ولكن للأسف لم يكن هناك شيء للقيام به.

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وقال رئيس لينياو جيوفاني مونافي إلى الموقع الرسمي للنادي: "عندما جاء أندريا للتدريب ، جاء أولاً ليحيي ويعيش. هذه ذكرى سأحملها في قلبي. ولد استثنائي مثال للجميع. بالنيابة عن النادي ، أعرب عن خالص تعازيّ لعائلته. نحن على يقين من أن أندريا. سيكون محاربًا كما كان في وسط الملعب من أجل فرحة جماهير لينياو ".

كما أعربت أتالانتا عن تعازيها من خلال بيان نشر على موقعها الرسمي على الإنترنت.

"تمامًا كما هو الحال في الملعب ، كنت دائمًا آخر من يستسلم ، هذه المرة أيضًا قاتلت بكل قدرتك. لكن تلك الابتسامة اللطيفة ستبقى على قيد الحياة في قلوب من حظوا بمقابلتك."

كان رينالدي قد نشأ في أكاديمية أتالانتا، حيث انضم للفريق منذ أن كان عمره 13 عامًا وساعد فريق تحت 17 عامًا فى الحصول على لقب الدورى الإيطالى وكأس السوبر الإيطالي، وتمت إعارته إلى صفوف نادى لينياو المنافس في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي.