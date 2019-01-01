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الدوري التركي الممتاز

وفاة لاعب ألانيا سبور في حادث حافلة رفقة زملائه

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Getty Images
حادث حافلة يودي بحياة لاعب فريق ألانيا سبور التركي جوزيف سورال بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام قيصري سبور.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي أنطاليا سبور التركي عن وفاة لاعبه التشيكي جوزيف سورال عقب ساعات من مباراة الفريق أمام نظيره قيصري سبور في الدوري.

جاء هذا في بيان رسمي أكد من خلاله النادي أن اللاعب كان قد استقل حافلة خاصة مع عدد من زملائه بعد المباراة متوجهين لمدينة أنطاليا قبل أن يتعرضوا للحادث.

وبحسب ما ذكر البيان فإن سورال هو المتوفي الوحيد في الحادث بينما نجى كل زملائه الستة لكنهم تعرضوا لإصابات بسيطة.

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وتم نقل سورال فور الحادث لمستشفى قريب وبدأ الأطباء في علاجه وتطلب الأمر تدخل جراحي لكن العناية الإلهية كانت أقرب له من إسعافهم.

وذكر النادي أن الشرطة تحقيق في الوقت الحالي في أسباب الحادث، واعتقلت سائقين ووجهت لهما اتهامات بفقدان السيطرة على السيارات والنوم أثناء القيادة.

جدير بالذكر أن ألانيا سبور كان قد تعادل في المباراة قيصري سبور بهدف لكل فريق خلال لقاء الجولة الـ 30 من الدوري التركي.

 

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