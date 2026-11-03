وفاة خيسوس دي ميجيل | فُجعت قلوبنا ولكن: لا تخرجوا كرة القدم من سياقها.. والسجن ليس مكان الرياضيين!

استيقظت كرة القدم الإسبانية والعالمية على فاجعة حقيقية تخلع القلوب؛ مشهد لا يمكن لعقل محب للرياضة أن يستوعبه بسهولة، وخبر نزل كالصاعقة على كل من تابع تلك الدقائق الأخيرة المشؤومة.

رحل خيسوس دي ميجيل، الشاب الثلاثيني الذي كان يركض خلف حلمه، المهاجم الذي انتظر طويلاً حتى ينال فرصته في دوري المحترفين، والأب الذي ترك خلفه رضيعة لم تكمل عامها الثاني بعد، وشريكة حياة تجرعت مرارة الفقد في أقسى صوره.

الحزن هنا ليس مجرد حالة تضامن بروتوكولية، بل هو وجع حقيقي يسكن صدورنا جميعًا، فالمأساة إنسانية بحتة تفوق قدرة الكلمات على الوصف.

ولكن، وسط هذا الركام من المشاعر المتأججة والغضب العارم الذي اجتاح المدرجات ومنصات التواصل الاجتماعي، بدأ يطفو على السطح صوت انتقامي يطالب بتحويل الملاعب إلى قاعات محاكم جنائية، ويُنادي برمي الحارس خيسوس أوونو خلف القضبان بتهم القتل والإهمال الجسيم.

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وهنا تحديدًا يجب أن نتوقف؛ لا لنقلل من هول ما حدث، بل لنحمي المنطق من الانزلاق إلى هاوية تحطيم حياة أخرى في لحظة انفعال جماهيري غير محسوبة.

الركض وراء فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات على حارس مرمى خرج للتنافس على كرة هوائية، هو إخراج فج لكرة القدم عن سياقها وطبيعتها.

الرياضة، بحكم تعريفها وقوانينها، تنطوي على احتكاك جسدي ومخاطرة متأصلة في كل لقطة، وكل من يربط حذاءه وينزل إلى المستطيل الأخضر يعلم يقينًا أن هذه المخاطر قائمة.

ما أقدم عليه أوونو كان اندفاعًا متهورًا ورعونة مرفوضة استوجبت البطاقة الحمراء في حينها وتستوجب عقوبة انضباطية قاسية داخل اللعبة، لكنه لم يكن أبدًا نية للقتل، ولم يكن جريمة مع سبق الإصرار والترصد.

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الذين يطالبون اليوم بزنزانة لأوونو يغفلون حقيقة أن هذا الشاب يعيش بالفعل في سجن نفسي أبشع بآلاف المرات من أي سجن خرساني.

مسيرته الكروية باتت على المحك، وربما انتهت للأبد في تلك الدقيقة المشؤومة، فمن ذا الذي يملك صلابة ذهنية تمكنه من الوقوف بين القائمين مجددًا وهو يحمل في ذاكرته مشهد زميل يسقط بلا عودة إثر اصطدام معه؟

عقدة الذنب التي سترافقه طوال ما تبقى من حياته، والنظرات التي ستلاحقه أينما ذهب، وصوت الهتافات القاسية في أذنيه، كفيلة وحدها بأن تكون أثقل عقاب يقع تحت وطأته إنسان.

القسوة لا تُعالج بقسوة مضاعفة، وتدمير حياة ثانية لن يعيد دي ميجيل إلى ابنته، ولن يضمد جراح أسرته المكلومة.

تحويل أخطاء التقدير والالتحامات العنيفة إلى جنايات تستوجب الحبس سيفتح بابًا خطيرًا ينسف جوهر اللعبة من أساسه، سيجعل كل مدافع وحارس يتردد ألف مرة قبل القفز، وسيحول ملاعب الكرة إلى مسارح للرعب والملاحقات القضائية بدلاً من التنافس والشغف.

بيت القصيد

العدالة الحقيقية لا تعني إرواء غليل الغضب الجماعي بالانتقام، ولا بمضاعفة الكارثة لتصبح مأساتين بدلاً من واحدة.

وفاة خيسوس دي ميجيل فاجعة مزقت قلوبنا جميعًا وستظل جرحًا غائرًا في جسد الكرة الإسبانية لسنوات طويلة، لكن سجن أوونو وتجريده من مستقبله لن يكون انتصارًا للإنسانية، بل سقوطًا آخر لها؛ فاتركوا القصاص للوائح الرياضة، وارحموا شابًا بات محكومًا عليه بالفعل بالأشغال الشاقة المؤبدة داخل ضميره.