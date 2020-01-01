وفاة الرئيس الأسبق لمارسيليا بسبب كورونا

السنغالي ضحية جديدة لكورونا بمجال الرياضة

تلقت كرة القدم الفرنسية صدمة جديدة، مساء اليوم، الثلاثاء، بعد تأكد نبأ وفاة بابي ضيوف الرئيس الأسبق لنادي مارسيليا.

صحيفة "ليكيب" سبق وأن كشفت عن إصابة السنغالي بفيروس كورونا القاتل، ونقله لإحدى المستشفيات في السنغال لدخول الحجر الصحي.

وتم خضوع ضيوف لعناية مكثفة منذ يوم السبت الماضي، حيث استعان بجهاز تنفس صناعي أملاً في تخطي المرحلة الحرجة من مرضه.

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وكان من المقرر عودته لفرنسا الليلة لدخول المستشفى بمدينة نيس، ولكنه لم يستطع مقاومة المرض وتوفى متأثراً بفيروس كورونا.

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ويفقد بذلك مارسيليا رئيسه الذي أدار النادي خلال الفترة من 2005 إلى 2009، لتستمر معاناة الرياضة والكرة العالمية من انتشار الوباء الجديد.

ويعتبر بذلك ضيوف هو ثاني وفاة لرئيس نادي من كورونا، بعد لورينزو سانز الرئيس الأسبق لريال مدريد الإسباني خلال شهر مارس الجاري.