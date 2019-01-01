وفاة ابنة إنريكي في سن 9 سنوات

بعد معاناة مع السرطان..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

توفيت ابنة لويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، عن عمر يناهز 9 أعوام اليوم.

جاء ذلك بعد معاناة استمرت لقرابة 6 أشهر مع مرض سرطان العظام.

وكان إنريكي قد استقال من تدريب إسبانيا لأسباب عائلية متعلقة بمرض ابنته، حيث اضطر للغياب عن العديد من الارتباطات الدولية وصولاً إلى تلك الاستقالة.

وتولى روبرت مورينو مساعد إنريكي المهمة خلفاً له، حيث كان مساعداً له في جميع رحلاته التدريبية منذ رديف برشلونة مروراً بروما وسيلتا فيجو والفريق الأول للبلوجرانا.

يذكر أن إنريكي كان قد فاز مع برشلونة بثلاثية 2015 الشهيرة، والتي أكملها خماسية بالسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.