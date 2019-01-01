وفاة "إيرانية" بسبب تقديمها للمحاكمة بسبب مباراة كرة قدم

وفاة مشجعة إيرانية وانتقادات واسعة من شخصيات كبيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

توفت فتاة إيرانية، تسمى سحر الخضري، تبلغ من العمر 29 عامًا، خلال الساعات الأخيرة بعد إضرام النار في نفسها بسبب تقديمها للمحاكمة بسبب تشجيعها لكرة القدم.

ووجهت الكثير من الشخصيات في الفترة الأخيرة انتقادات بسبب ما حدث مع الفتاة، والتسبب فيما وصلت إليه وإضرام النار في نفسها.

ونشر موقع "أخبار أون لاين" الإيراني تفاصيل وفاة المشجعة والتي قبض عليها أثناء توجهها إلى ملعب "أزادي" لحضور مباراة الاستقلال والعين في مارس الماضي.

وقامت المشجعة البالغة من العمر 29 عامًا، بالاشتباك مع الأمن خلال محاولتها للدخول إلى الملعب، وقاومت الشرطة مما وضعها في مسئولية كبيرة.

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وتوجهت الفتاة إلى مكتب المدعي العام، ورغم أن عائلتها قدمت الكثير من الأوراق التي تثبت إنها مضطربة نفسيًا وكانت تتعالج مع طبيب نفسي، إلا أن تم التحقيق معها مثل الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة، وكان ينوي المدعي العام في إصدار حكم بسجنها 6 أشهر، ولكن تم تأجيل جلسة الاستماع إلى وقت أخر.

وقبل موعد جلسة الاستماع قامت الفتاة بإشعال النار في نفسها، وأصيبت بنسبة حروق 90 % لتتوفى بعدها بساعات ولم يستطيع الأطباء في إنقاذها.