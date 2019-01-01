وفاة أسطورة رينجرز الشاب بعد صراع مع المرض

الموت يضع حدًا لمعاناة فيرناندو ريكسين مع مرض التصلب الجانبي الضموري

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

توفى اللاعب الهولندي السابق فيرناندو ريكسين عن عمر ناهز الثانية والأربعين بعد صراع طويل مع مرض التصلب الجانبي الضموري.

ولعب ريكسين لأندية ألكمار الهولندي، وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي، وزينيت بطرسبورج الروسي، و فورتونا سيتارد الهولندي قبل أن ينهي مسيرته الكروية.

وفي عام 2013، عانى ريكسين من مرض التصلب الجانبي الضموري وهو شلل في الأعصاب يوقف من نشاطها، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بمرور الوقت.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2019

وظلت حالته تتدهور حتى وصل وزنه إلى 38 كيلوجرام، مع وضعه على أجهزة تساعده على البقاء حيًا فقط دون وجود أي أمل في تحسن حالته.

وفي يونيو الماضي قرر ريكسين أن يخضع للموت الرحيم، بأن يتم فصل الأجهزة التي تساعده على البقاء حيًا بعدما تقلصت آماله في التحسن.

ووجه رسالة إلى الجميع لكل من يود قضاء ليلة أخيرة معه، وذلك عبر أجهزة ترسل رسالة صوتية إلكترونية عبر إشارات المخ والأعصاب.

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ولم يقدم ريكسين على تلك الخطوة، ولكن حالته ظلت تتدهور حتى توفى صباح اليوم عن عمر يناهز الثانية والأربعين بعد صراع مؤلم مع المرض.