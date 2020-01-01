وعود بتصحيح المسار .. كواليس زيارة بيريز لتدريبات ريال مدريد

هل يعود ريال مدريد للطريق الصحيح؟

قام رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز بزيارة مقر تدريبات النادي الملكي صباح اليوم في الفالديبيباس مدينة النادي الرياضية من أجل الحديث عن بعض الأشياء.

وكان ريال مدريد قد دخل في دوامة من النتائج السلبية كانت آخرها الخسارة المحلية أمام ديبورتيفو ألافيس والخسارة الأوروبية أمام شاختار في دوري الأبطال

وحسب الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز فإن زيارة فلورنتينو بيريز لمقر ريال مدريد التدريبي صباح اليوم الخميس جاءت بملامح إيجابية ومؤشرات نحو تصحيح المسار.

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وخلال الزيارة أيضًا التقط لاعبو ريال مدريد رفقة الرئيس الصور الرسمية للفريق للموسم الجديد 2020/21 بحضور جميع اللاعبين والمدرب زين الدين زيدان.

وحسب لويس سانشيز فإن لاعبي الفريق والمدرب زين الدين زيدان قد نقلوا للرئيس فلورنتينو بيريز خلال زيارته ثقتهم في قلب هذا الوضع الكارثي إلى خطوات إيجابية.

حيث قال زيدان للرئيس "إني واثق من أننا سنقوم بعودة مميزة وسنقدم مباريات جيدة خلال الفترة الماضية، كما كان اللاعبون يمتلكون نفس الروح الانتصارية والرغبة في العودة"

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يذكر أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد قد دخل في دوامة الخطر وبات مهددًا بالإقالة في أي وقت خاصة مع وجود اختيارات متاحة كماوريسيو بوتشيتينو وماسيمليانو أليجري..