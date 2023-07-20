وعود بالتلاعب واستغلال الحكام .. فضيحة خطيرة قد تطيح بإيتو من منصبه!

تسريبات صادمة منتشرة في الكاميرون

فضيحة خطيرة تورط فيها صامويل إيتو نجم إنتر وبرشلونة السابق، قد تطيح به بشكل نهائي من منصبه الحالي كرئيس للاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

تقرير صحفي من بوابة "Camfoot" كشف عن تسريبات صوتية أجراها إيتو مع رئيس نادي فيكتوريا يونايتد، يعده خلالها بترقية فريقه من دوري الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى.

وتعود هذه المحادثات إلى يومي 2 و3 يناير 2023، وكان بطلاها إيتو وفالنتين جوين رئيس فيكتوريا، حيث قاما بالحديث حول بعض القرارات التحكيمية الخاصة بمباريات الفريق.

ووفقًا للتسريبات قال إيتو لرئيس فيكتوريا:"هناك بعض الأشياء يمكننا القيام بها ولكن عليك أن تكون متحفظًا للغاية".

ورد عليه فالنتين:"أنا بالخارج ولم يكن لدي الوقت للعودة إلى الكاميرون للحديث مع رئيس رابطة الحكام لأنني لا أستطيع الاتصال بالحكام مباشرة وإخبارهم بتوخي الحذر، لكني يمكنني العمل معك".

وخلال هذا الحديث قال إيتو لرئيس النادي المذكور أنه سيساعده من أجل ترقية فريقه إلى دوري الدرجة الأولى بعد دوره في دعم مشروعه ليكون رئيسًا للاتحاد الكاميروني.

وقال إيتو:"سنرى بعضنا البعض في المكتب وسأستدعي رئيس رابطة الحكام بعد عودتي إلى الكاميرون، من الأفضل أن نتقابل بتكتم شديد، هدفنا هو ترقية فيكتوريا يونايتد إلى الدرجة الأولى وسنتقابل للتوصل إلى حل".

يذكر أن فيكتوريا فاز بالفعل بدوري الدرجة الثانية في الكاميرون في أبريل الماضي، وهي المرة الثانية التي يترقى فيها الفريق خلال ثلاث سنوات، حيث سبق أن صعد من الدرجة الثالثة إلى الثانية في 2020 خلال عهد صامويل إيتو.