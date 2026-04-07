وضوح بالنسبة لممفيس ديباي: هذا المدرب الناجح يجب أن يساعده في الطريق نحو كأس العالم

فرناندو دينيز هو المدرب الجديد لممفيس ديباي في كورينثيانز. البرازيلي البالغ من العمر 52 عامًا يتولى المهمة خلفًا لدوريفال جونيور، الذي أُقيل في نهاية الأسبوع الماضي.

سيلعب دينيز دورًا مهمًا بالنسبة لكرة القدم الهولندية في الطريق إلى كأس العالم، إذ سيكون هو من سيحدد دقائق لعب ممفيس.

وخلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، أوضح رونالد كومان أن ممفيس يجب أن يشمر عن ساعد الجد في الأشهر الأخيرة قبل البطولة الختامية المرموقة.

تحت قيادة دينيز، يجب على ممفيس اكتساب إيقاع المباريات واستعادة مستواه، حتى يكون ذا قيمة للمنتخب الهولندي في الصيف المقبل. وإذا لم يحدث ذلك، فمن المحتمل جدًا أن يتركه كومان خارج القائمة.

اسم دينيز بارز خصوصًا في أمريكا الجنوبية. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى فترته الناجحة كمدرب لفلومينينسي بين عامي 2022 و2024. قاد النادي إلى لقب بطولة كامبيوناتو كاريوكا وفاز بكأس ليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز.

وفي الأثناء كان دينيز مدربًا مؤقتًا لمنتخب البرازيل. والآن عليه أن يقود كورينثيانز إلى التحسن بعد بداية موسم كارثية.

يحتل ممفيس ورفاقه حاليًا مركزًا واحدًا فقط فوق منطقة الهبوط، ولذلك تمت إقالة المدرب دوريفال جونيور (63 عامًا).