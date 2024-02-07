وضع العقدة في المنشار .. شرط كورونادو "الصعب" للرحيل يزيد الطين بلة في الاتحاد

أزمة الأجانب تزداد تعقيدًا في العميد

SHAHID

يترقب جمهور الاتحاد مباراة الليلة أمام الطائي في الجولة المؤجلة من دوري روشن السعودي، لكن كذلك قرار الإدارة في أسماء الأجانب الـ8 الذين ستُقيدهم في قائمة الفريق المحلية والثنائي المستبعد الذي لن يستطيع اللعب سوى في دوري أبطال آسيا.

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العميد يمتلك 10 أجانب حاليًا، وعليه أن يُسجل 8 منهم فقط في قائمته المحلية بنهاية اليوم، ورغم مطالبات المدرب مارسيلو جاياردو حسم هذا الملف مبكرًا إلا أن الإدارة قررت الانتظار للحظة الأخيرة.

الأخبار الأخيرة أشارت إلى وجود خلاف بين الإدارة والمدرب حول صانع الألعاب إيجور كورونادو، حيث يرغب المدرب في استبعاده فيما تُمانعه الإدارة، ليس لسبب فني بل لرفضه البقاء واقتصار دوره على المشاركة في دوري أبطال آسيا.

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صحيفة المدينة السعودية كشفت عن تطور ملفت في الأزمة، إذ لم يرفض كورونادو فقط البقاء دون قيده في القائمة المحلية، بل كذلك رفض الرحيل بالإعارة لأي نادٍ آخر، بل وضع شرطًا محددًا لرحيله وهو أن يتم فسخ عقده مع منحه كافة مستحقاته المالية للمدة المتبقية به والممتدة حتى صيف 2025.

لاعب الشارقة السابق وضع العقدة في المنشار بشرطه هذا، إذ أصبح لزامًا على النادي السعودي تسليمه كافة مستحقاته المالية حتى نهاية عقده أو قيده في القائمة المحلية ومخالفة رأي المدرب جاياردو.

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