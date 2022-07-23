وضعا العداوة جانبًا.. ميسي ورونالدو يشتركان سويًا في تهنئة عيد ميلاد!

لفتة رائعة من النجمين البارزين

وضع كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو صراعهما الكروي جانبًا ليشتركا في رسالة فيديو تم توجيهها لتهنئة ابني اللاعب البرازيلي هالك بعيد ميلاده.

لاعب مانشستر يونايتد وغريمه التقليدي نجم باريس سان جيرمان أخذا من وقتيهما لتهنئة الطفلين بإيعاز من نيمار الذي طلب منه هالك أن يصل إلى النجمين ليبلغا تهنئتهما للطفلين.

ابنا هالك يسميان يان وتياجو، كانا يدرسان في غرفتهما قبل أن يتم عرض الفيديو عليهما بشكل مفاجئ على شاشة.

وكانت الرسالة الأولى للطفلين من نيمار، ثم ميسي، وختمت بكريستيانو رونالدو.

الطفلان ركضا ناحية هالك كأول رد فعل على هذا الفيديو الذي أدخل عليهما السعادة، واحتضناه بسبب هدية عيد ميلاده لن ينسياها أبدًا.

هالك الذي يلعب حاليًا لأتلتيكو مينيرو البرازيلي يملك حياة شخصية ثرية للغاية، إذ تعد العائلة بالنسبة له أولوية في العديد من المواقف.

لعب هالك لصالح منتخب البرازيل 49 مباراة وسجل 11 هدفًا وساهم في تتويج السيليساو بكأس القارات عام 2013، ولقب بطولة كرة القدم في أولمبياد ريو دي جانيرو 2012، كما شارك في مونديال 2014 الذي أقيم على الأراضي البرازيلية.

كما يملك هالك سجلًا جيدًا في أوروبا مع كل من بورتو وزينيت وفي أمريكا الجنوبية مع مينيرو وفي آسيا مع شنجهاي الصيني.