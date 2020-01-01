وصول بعثتي ريال مدريد وفالنسيا إلى السعودية استعداداً للسوبر الإسباني

بمطار الملك عبد العزيز بجدة استقبل البعثتين

وصلت بعثة ريال مدريد، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة السوبر الإسباني بحلته الجديدة.

وشهدت صالة الطيران الخاص بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وصول بعثتي فريقي ريال مدريد وفالنسيا، في الساعات الأولى من اليوم.

وستصل بعثة برشلونة، إلى جدة مساء اليوم، استعداداً للبطولة التي تنطلق مساء غد الأربعاء.

ومن المنتظر أن تستضيف السعودية، النسخة الأولى من السوبر الإسباني، بمشاركة أربعة فرق ريال مدريد وبرشلونة، وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.

وسيلعب ريال مدريد أمام فالنسيا في النصف النهائي الأول، بينما سيواجه برشلونة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر.

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وسيفتقد ريال مدريد للعديد من اللاعبين في السوبر، على رأسهم هداف الفريق كريم بنزيما وإيدين هازارد بالإضافة إلى جاريث بيل.

جدير بالذكر أن المباراة الأولى بين ريال مدريد وفالنسيا ستكون مساء الأربعاء، وبرشلونة وأتلتيكو مساء الخميس، على أن يكون النهائي يوم الأحد القادم.