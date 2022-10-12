وصف بالجاحد "المتهلهل" .. هل هرب الصرامي من بطش جمهور النصر؟

الصرامي يثير الجدل بتواجده في مدرجات منعزلًا عن الجميع

أثار الإعلامي الرياضي سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر الجدل، بعدما حضر في مباراة الفريق الأصفر أمام العدالة بمدرج بمفرده.

كيف علق الصرامي على واقعة حضوره بمفرده في مدرج؟

وبعدما رصده الكاميرات في مدرج بمفرده في ملعب مرسول بارك، خلال مباراة العدالة، علق الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على الواقعة.

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وقال الصرامي: "ليس مهمًا أن تجلس، المهم أن تكون رجلًا مستقلًا ومؤثرًا، والحمد لله".

وقامت بعض الجماهير باتهام الصرامي بالهروب من بطش جماهير النصر، خاصة بعدما هاجم العالمي خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ.

وحقق النصر الفوز على العدالة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

المريسل والعمري يهاجمان الصرامي

وهاجم الإعلامي عبد العزيز المريسل زميله سعود الصرامي، حيث وصفه بالجاحد المتهلهل، وأنه جلس في مدرجات المنافس وليس النصر.

وكتب المريسل عبر حسابه على "تويتر" جاء فيه: "حضر الجاحد المتهلهل إلى الملعب وجلس بعيدًا عن الجمهور، طبعًا تعرفون سبب ابتعاده عن الجمهور العاشق وجلوسه في مدرج المنافس".

الإعلامي أيمن العمري هاجم الصرامي هو الآخر في تغريدة، حيث أكد على أنه لم يعهد في تاريخ البشرية، شخصًا يتفاخر بأنه معزولًا عن بقية أقرانه.

وجاء ما كتبه العمري كالآتي: "المتحدث الصامت حضر لمباراة الأمس معزولًا عن البقية، ويتفاخر بصورته وحيدًا في المدرج، لم أعهد في تاريخ البشرية من يتفاخر أن يكون أجرب معزولًا عن بقية أقرانه".

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