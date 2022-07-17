وشم جديد لمورينيو للاحتفال بالتاريخ الأوروبي الفريد!

جوزيه مورينيو يعرف كيف يحتفل!

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لفريق روما الإيطالي عن وشمه الجديد الذي قام برسمه على جسده مؤخرًا.

الوشم الجديد جاء احتفالًا بلقب ناديه في بطولة دوري المؤتمر، التي حققها في أول نسخة لها بحلول نهاية الموسم المنصرم على حساب فينورد الهولندي.

المدرب البرتغالي أثار حماس الجماهير قبل ساعات من الآن عندما نشر مقطع فيديو أكد من خلاله أن مشجعي روما هم من حركوه للحصول على هذا الوشم.

وكشف المدير الفني اليوم عبر حسابه في موقع "إنستجرام" عن شكل الوشم الجديد، الذي جاء على هيئة الثلاثة بطولات الأوروبية الخاصة بالأندية.

مورينيو حقق الدوري الأوروبي مرتين أولهما مع بورتو وثانيهما مع مانشستر يونايتد، كما حقق دوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر.

وأخيرًا بحلول نهاية الموسم الماضي وبفضل هدف نيكولو زانيولو نجح في إكمال الثلاثية الأوروبية بالحصول على لقب دوري المؤتمر لأول مرة في التاريخ، وأصبح المدرب الوحيد الذي يجمع الثلاثة ألقاب.

جدير بالذكر أن روما يبدأ الموسم الخاص به بمواجهة ضد سالرنيتانا في الـ 14 من أغسطس ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.