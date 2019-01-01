وسط ملعب نابولي يدعو نجم ريال مدريد للانضمام له

فابيان لاعب وسط فريق نابولي الإيطالي يدعو الكولومبي خاميس رودريجيز للانضمام له في صفوف البارتينوبي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دعى فابيان نجم وسط ملعب فريق نابولي الإيطالي كل من الكولومبي خاميس رودريجيز ونظيره الإسباني رودريجيو بالانضمام لصفوف فريقه في الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما أكد اللاعب في تصريحات صحفية وشدد خلالها أن قدوم الثنائي سيمثل الكثير بالنسبة لنابولي في الموسم المقبل.

📅 في مثل هذا اليوم عام 1956 📅



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👑👑👑 pic.twitter.com/S6EXLx7PkT — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وقال فابيان: "اللعب مع اللاعبين العظماء يكون دومًا أفضل بالنسبة لأي لاعب كرة قدم، أعتقد أن رودريجيو مهاجم عظيم وكل نادي سيحب أن يتواجد في صفوفه".

وأضاف: "لو جاء لنا سأكون سعيد بكل تأكيد، سأحب أن ينضم لنابولي في وقت قريب، كذلك الأمر بالنسبة لخايمس رودريجيز، هو لاعب عظيم أيضًا".

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وعن مستقبل ميرتينز: "نحن نتحدث معًا كل يوم تقريبًا، لقد كنا معًا هنا في نابولي منذ البداية، سأكون ممتن للغاية لو استمر مع الفريق في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة ربطت ميرتينز بالرحيل لأحد الدوريات الأسيوية في الفترة المقبلة راحلًا عن صفوف نابولي.