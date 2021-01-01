وسط اتهامات بالخيانة .. وفاة صديقة بواتينج بعد أسبوع من الانفصال

اللاعب اتهمها بتخريب علاقته مع والدة أطفاله

أعلنت الشرطة الألمانية في برلين، اليوم، الأربعاء، عن وفاة عارضة الأزياء كاسيا لينهاردت الصديقة السابقة للمدافع الألماني جيروم بواتينج، بعد أسبوع واحد من انفصالهما.

كاسيا قامت بمواعدة مدافع بايرن ميونخ لفترة وصلت إلى 15 شهرًا، ولكنهما أعلنا الانفصال في 2 فبراير الجاري، وسط اتهامات بالخيانة والابتزاز.

كاسيا وصفت بواتينج بالشيطان قبل وفاتها، وتوعدت بالحديث بشكل أكبر عنه بمجرد تعافيها من الانفصال.

وعلى الجانب الآخر رد بواتينج عليها، واتهمها بتخريب علاقته بوالدة أطفاله قبل بداية علاقتهما معًا.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت عن إعلان الشرطة الألمانية لوفاة كاسيا في شقة بمدينة برلين، وقالت إن الوفاة لا تعامل على أنها مريبة.

ومن جانبها أكدت سارة كولكا صديقة كاسيا هذه الأنباء، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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وقال سارة:"ارقدي بسلام، كنتي شخصية رائعة وسأفتقدك كثيرًا، أتمنى أن تكوني بسلام الآن وأن تظهر الحقيقة".

يذكر أن كاسيا كانت تعتبر من أبرز عارضات الأزياء في ألمانيا منذ عام 2012، وكانت تظهر في بعض البرامج الشهيرة بالتليفزيون الألماني.