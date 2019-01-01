وست هام يطلب جوميش من برشلونة

اللاعب قضى العام الماضي معاراً في إيفرتون

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن وست هام يريد التعاقد مع أندريه جوميش، لاعب برشلونة، المعار إلى إيفرتون الصيف المقبل.

اللاعب البرتغالي خاض الموسم الماضي معاراً مع إيفرتون ولعب 27 مباراة في البريميرليج، ولكن التوفيز لم يوضح موقفه من ضمه نهائياً.

"صانداي تايمز" تحدثت عن وجود اهتمام من قبل مانويل بيليجريني، مدرب وست هام بجوميش الذي يحتل صدارة قائمة الأسماء المطلوبة لتدعيم صفوفه.

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(📽️: IG/SeanKilby1) pic.twitter.com/KZxCjdPYMY — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

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وأشارت الصحيفة أن النادي اللندني تقدم بالفعل بعرض رسمي لبرشلونة مقابل 18 مليون يورو من أجل التعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي.

جوميش لا يدخل في خطط النادي الكتالوني بعد موسم وحيد قضاه في صفوفه قادماً من فالنسيا، ويبحث النادي عن بيعه لتعويض خسائرة المادية، بحسب التقارير.

وكان جوميش قد انضم لصفوف برشلونة قادماً من فالنسيا مقابل 30 مليون يورو في صيف 2016.