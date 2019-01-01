وست هام يرفض عرضًا صينيًا لأرناتوفيتش

هل يكمل موسمه في لندن دون انتقال

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

رفض نادي وست هام يونايتد الإنجليزي عرضًا صينيًا من أجل التخلي عن خدمات لاعبه النمساوي ماركو أرناتوفيتش.

المهاجم البالغ 29 عامًا، تلقى عرضًا من أحد الأندية الصينية مقابل 35 مليون جنية أسترليني لكن الهامرز رفضوا التخلي عن لاعبهم.

وتربط عدة تقارير اللاعب بالرحيل صوب مانشستر يونايتد أو تشيلسي الإنجليزي، بعدما أنضم الموسم الماضي قادمًا من ستوك سيتي مقابل 23 مليون جنية أسترليني.

يفضل الهامرز الإبقاء على لاعبهم ورفض كافة العروض المُقدمة للاعب هذا الشهر للإبقاء عليه.

🗞️ تقارير صحفية إنجليزية تفيد بأن نادي وست هام تلقى عرضًا ضخمًا من أحد الأندية الصينية 🇨🇳 لشراء لاعبه النمساوي أرناتوفيتش

قيمة العرض بلغت 35 مليون جنيه إسترليني 💷 pic.twitter.com/4CetRvuYct — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

وكان أرناتوفيتش قد خرج من مباراة برمنجهام في كأس الرابطة بسبب الإصابة إلا أنها لن تؤثر على مشاركته أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

وسجل لاعب إنتر الأسبق، 7 أهداف وساهم في صناعة 2 في 15 ظهور الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز.