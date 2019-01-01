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الانتقالات

وست هام يرفض عرضًا صينيًا لأرناتوفيتش

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Getty Images
هل يكمل موسمه في لندن دون انتقال

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

رفض نادي وست هام يونايتد الإنجليزي عرضًا صينيًا من أجل التخلي عن خدمات لاعبه النمساوي ماركو أرناتوفيتش.

المهاجم البالغ 29 عامًا، تلقى عرضًا من أحد الأندية الصينية مقابل 35 مليون جنية أسترليني لكن الهامرز رفضوا التخلي عن لاعبهم.

وتربط عدة تقارير اللاعب بالرحيل صوب مانشستر يونايتد أو تشيلسي الإنجليزي، بعدما أنضم الموسم الماضي قادمًا من ستوك سيتي مقابل 23 مليون جنية أسترليني.

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يفضل الهامرز الإبقاء على لاعبهم ورفض كافة العروض المُقدمة للاعب هذا الشهر للإبقاء عليه.

وكان أرناتوفيتش قد خرج من مباراة برمنجهام في كأس الرابطة بسبب الإصابة إلا أنها لن تؤثر على مشاركته أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

وسجل لاعب إنتر الأسبق، 7 أهداف وساهم في صناعة 2 في 15 ظهور الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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