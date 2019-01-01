وست هام يؤكد عقدته لأندية شمال لندن بعد إسقاط توتنهام

الخسارة الأولى لسبيرز على الملعب الجديد

واصل فريق توتنهام نتائجه المتخبطة بالدوري الإنجليزي في الفترة الأخيرة، بالخسارة على أرضه ووسط جماهيره من وست هام.

سبيرز تلقوا الهزيمة الأولى على ملعبه الجديد أمام الهامرز بهدف دون رد، في الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج.

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الخسارة تعني فوز فريقاً واحداً فقط من الأندية أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس في الدوري بآخر 8 مباريات من المسابقة.

وكان هذا الانتصار لصالح توتنهام على حساب برايتون يوم الثلاثاء الماضي بهدف كريستيان إريكسن.

ويعتبر الفوز هو الأول لوست هام على توتنهام بأرضه ووسط جماهيره، منذ الانتصار بثلاثية نظيفة في أكتوبر 2013.

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ويواصل وست هام أيضاً عقدته لأندية شمال لندن، حيث سجل أول خسارة لتوتنهام منذ انتقاله لملعبه الجديد هذا الشهر.

ويأتي ذلك بعدما تسبب الهامرز في السقوط الأول لأرسنال على ملعب الإمارات فور افتتاحه أيضاً.

يذكر أن خسارة توتنهام جعلته يستمر في المركز الثالث بـ70 نقطة، يليه تشيلسي رابعاً 67 ثم أرسنال 66 ومانشستر يونايتد 64، ولكل منهم مباراة متبقية بالجولة.