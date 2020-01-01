وست هام: سنستكمل الدوري الإنجليزي ولو تعرض معظم نجومنا لكورونا

تصريح مثير للغاية من نائبة رئيس نادي وست هام كارين برادي حول مصير نجوم فريقها حال أصيبوا بفيروس كورونا.

أثارت كارين برادي نائبة رئيس نادي وست هام الجدل مؤخرًا بسبب مقال لها تحدثت فيه عن استكمال الدوري الإنجليزي تحت أي ظروف.

جاء هذا في مقالها المنشور في صحيفة "صن" والذي أكدت من خلاله أن فريقها سيستأنف الدوري الإنجليزي ولو اضطر لخوض ما تبقى من مباريات بـ 15 لاعبًا فقط.

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وقالت برادي: "كان هناك الكثير من النقاش حول كيفية إدارة تشكيلة الفريق في تلك الظروف، وحول القدرة على وجود العناصر الكافية لخوض المباريات".

وأضافت: "هناك قلق بكل تأكيد بشأن نتائج الأندية لو عانى نجومها من فيروس كورونا، وقتها سيتوجب عزلهم ولن يستطيعوا المشاركة في اللقاءات".

وأكملت: "بالنسبة لنا طالما كان هناك 15 لاعبًا متاحين بما فيهم حارس مرمى واحد وسواء كانوا من الفريق الأول أو الشباب سنخوض المباريات".

وأنهت مقالها: "مثل ذلك الحديث يقضي تمامًا على فكرة الخمس تغييرات، فوجود ذلك العدد من اللاعبين فقط ينهي إمكانية تغيير خمسة لاعبين".

جدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي سيعود بشكل رسمي يوم 17 يونيو المقبل، بمواجهات مؤجلة من جولات سابقة على أن تعود الجولات بشكل منتظم من 19 يونيو.