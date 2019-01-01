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نجم وست هام المطلوب في سيتي: الرحيل سيكون قلة احترام

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Getty Images
ديكلان رايس نجم وست هام المطلوب في صفوف مانشستر سيتي يؤكد استمراره مع فريقه الحالي.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

نفى اللاعب ديكلان رايس إمكانية رحيله عن ناديه الحالي وست هام لصالح مانشستر سيتي أو أي فريق آخر في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه ممتن للفرصة التي حصل عليها مع وست هام، وسيسعى دومًا لرد الجميل.

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وقال اللاعب: "عندما تم اخراجي بين الشوطين في مواجهة ليفربول الافتتاحية من الموسم شككت في نفسي، إذا ما كنت جيداً بما فيه الكفاية لألعب في تلك المستويات الكبيرة ومع الفريق الأول".

وأضاف: "علمت فورًا أنني استطيع التطور وأن أعود لأفضل ما لدي لذلك تدربت بقوة ولعبت ضد ويمبلدون في الكأس، وقدمت أداء طيب واستمررت في التشكيلة الأساسية ضد إيفرتون حيث حققنا الفوز وكانت نقطة تحول بالنسبة لي وللفريق".

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وأكمل: "لطالما كنت استطيع أن أتعامل عقليًا مع مثل تلك الأمور بشكل جيد للغاية، وهو ما يساعدني في لعبة مثل كرة القدم".

واختتم: "أعلم أنني سأحصل على عقد جديد مع الفريق إذا ما استمررت بذلك المستوى، سيكون الرحيل عن وست هام بمثابة قلة احترام للفريق ولزملائي".

 

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