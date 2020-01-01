وزير خارجية إنجلترا يسخر من احتفاء اللاعبين ضد العنصرية: لسنا في صراع العروش

وزير الخارجية البريطاني يسخر من حركة Black lives matter ثم يعتذر

قال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني إنه يشعر أن حركة "Black Lives Matter"رمز للإخضاع والتبعية.

وفي مقابلة مع إذاعة "توك راديو" صباح الخميس، قال وزير الخارجية إنه يعتقد أن موقف مناهضة العنصرية رمز للإخضاع والتبعية.

وكانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد نظمت حركة داعمة لضحايا العنصرية خلال الجولة الأولى من منافسات البريميرليج بعد العودة من التوقف.

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ورأى راب أن حركة الجلوس على الركبة تلك والتي يقوم بها الرياضيون حول العالم من أجل مناهضة العنصرية تشبه مسلسل صراع العروش الشهير وأنها مستوحاه منه.

وأضاف: "أنا أفهم هذا الإحساس بالإحباط والأرق الذي يقود حركة Black Lives Matter، ولكن بالنسبة لي لن أحني ركبتي إلا لشخصين فقط، الملكة وزوجتي عندما طلبت منها الزواج"

وتابع: "يجب أن أقول إن تلك الجلسة على الركبة لها تاريخ أوسع من حادثة العنصرية في أمريكا، يبدو لي وكأنه رمز القهر والتبعية بدلا من التحرر"

وعقب تعرضه لانتقادات واسعة اعتذر الوزير عن تصريحاته تلك، وأكد أنه يحترم أي شخص يقوم بهذه الحركة وأنه يناهض العنصرية كجميع المناهضين.

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يذكر أن حادثة مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة أمريكي قد تحولت إلى قضية عالمية للدفاع عن ضحايا العنصرية، وكان لكرة القدم دورًا كبيرًا في هذا البعد العالمي.