وزير الرياضة يوجه رسالة للاعبي الهلال والنصر بعد السوبر

النصر حقق اللقب للمرة الثانية على التوالي

حرص الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، على توجيه رسالة إلى لاعبي الهلال والنصر، بعد نهاية مباراة كأس السوبر السعودي، التي جمعت بينهما مساء السبت.

النصر توج بكأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الهلال بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

المعادلة والصدمة .. ماذا نتج عن تتويج النصر بالسوبر بالفوز على الهلال بثلاثية؟

وكتب الفيصل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها كالآتي:

"ألف مبروك لفريق النصر فوزه بكأس السوبر، وحظًا أوفر لفريق الهلال، مباراة ممتعة بين الفريقين، شكرًا للاعبين على الأداء والجهد الكبيرين".

جاء ذلك بعد تتويج نادي النصر بكأس السوبر السعودي، على حساب غريمه الهلال، باللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة"، مساء السبت.

النصر انتصر بالمباراة بفضل الثلاثية التي أحرزها البرازيلي بيتروس ماتيوس، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، وسامي النجعي، في اللقاء الكبير الذي جمع بين النصر والهلال.