وزير الرياضة يصدر بيانًا بشأن أزمة قمة الأهلي والزمالك

مواجهة الأهلي والزمالك شهدت أحداث مؤسفة أمس الإثنين

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية المصري، عن أزمة قمة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المحلي، التي وقعت أمس الإثنين.

الزمالك لم يحضر إلى استاد القاهرة، بحجة الظروف القهرية الذي تعرض لها بسبب الأحوال الجوية في القاهرة أمس، بينما وصل الأهلي وطاقم الحكام وقتها.

وأشارت تقارير إلى خصم 6 نقاط من رصيد الزمالك بنهاية الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، بجانب خسارة لقاء أمس.

المزيد من الفرق

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا عقب أحداث القمة، حيث جاء على النحو التالي: " نتابع باهتمام الأحداث عن كثب لنضع المسؤولين عن الكرة أمام مسؤولياتهم، لأن دور الدولة والوزارة هو تقديم كل الدعم والمساندة للمؤسسات والهيئات لتخرج بأفضل القرارات لضبط المشهد الكروي فى ظل اللوائح".

وتابع البيان: "إدارة المحتوى الفنى يخضع للمجالس التى تدير الهيئات، وفي حالة اللجنة التي تدير الكرة المصرية فإن الوزارة تنتظر ما ستخرج به مائدة اللجنة بعد مراجعة كل أحداث القمة "119"، خاصة أن اللجنة تعمل منذ تعيينها بحرية مع تذليل كل العقبات والمساعدة والمساندة من أجهزة الوزارة. القرارات النهائية تخص مسؤولي اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة".

اقرأ أيضًا - عبد الحفيظ: الخطيب منعنا من الحديث عن القمة وصبحي جاهز لصن داونز

وأردف: "في انتظار القرار النهائي والذى سيشهد كل الدعم فى ظل تتابع العمل فى حلقات تطوير الرياضة المصرية، وبالطبع كرة القدم، لأن حلقات التطوير تعمل عليها أجهزة الوزارة، استعدادًا للمشاركة فى الدورة الأولمبية طوكيو 2020، وبالطبع الكرة المصرية ممثلة، ويهمنا المنافسة على ميدالية، كما نحرص على متابعة الأندية المشاركة قاريًا أيضًا".

واختتم البيان: "هناك خطط تسير على قدم وساق نحو الأفضل، ضمنها بالطبع كرة القدم، وأنه على أن اللجنة المؤقتة ستقدم الأفضل حتى نهاية مدتها فى يوليو من العام الجاري".