كأس أمم أفريقيا

وزير الرياضة الكاميروني يطالب برحيل سيدورف

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Getty Images
بعد الفشل في كأس الأمم الإفريقية
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

طلب نارسيس مويل كومبي وزير الرياضة الكاميروني، من اتحاد كرة القدم هناك، إقالة المدرب الهولندي كلارينس سيدورف.

نجم ميلان السابق قاد منتخب الأسود في كأس الأمم الإفريقية، والتي خرج منها الفريق في دور الـ16 أمام نيجيريا.

كومبي يرى أن الخيار الأمثل في الوقت الحالي، هو رحيل سيدورف عن منصبه في أقرب وقت ممكن.

وقال وزير الرياضة الكاميروني في تصريحات صحفية:"مسألة إبقاء سيدورف على رأس القيادة الفنية أمر غير منطقي في الوقت الحالي".

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وأضاف:"طلبت من رئيس الاتحاد أن يخطره بموقفنا وفقاً لأحكام العقد".

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وتابع:"فريقنا الوطني ظهر بشكل سيء في البطولة، أداء ممل ومتوقع، لم يكن هناك أي قائد حقيقي في الفريق، الخروج بتلك الطريقة أثبت عجز المدرب".

وواصل كومبي انتقاده لسيدورف، متهمه بالعجز عن إرساء قواعد الانضباط والالتزام داخل الفريق الكاميروني.

 

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