وزير الرياضة الإيطالي: من المستحيل تحديد موعد لاستئناف الدوري

تحديد مصير الدوري الإيطالي غدًا

قال وزير الرياضة الإيطالي فيتشينزو سبادافورا إنه من المستحيل في الوقت الحالي تحديد موعد لاستئناف الدوري ونشاط كرة القدم بشكل عام.

وكان وزير الرياضة الإيطالي قد حضر جلسة البرلمان اليوم الأربعاء، وبالطبع كان الحديث الأبرز للمناقشة هو موعد عودة السيري آ.

وحول ذلك، أكد سبادافورا أنه من المستحيل في الوقت الحالي تحديد موعد محدد لعودة البطولة، مؤكدًا أن ذلك لن يحدث إلا في حالة بات الخطر يساوي صفرًا.

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وأضاف: "نأمل أن يتم استئناف الموسم قريبًا، لكن في الوقت الحالي لمن المستحيل تحديد موعد، علينا أن نرى كيف سيتطور منحنى العدوى في الأسبوعين المقبلين أولًا"

وتابع: "نحن نستهدف الآن تحديد موعد عودة التدريبات تمهيدًا لعودة النشاط في الوقت الذي لا يمثل فيه ذلك أي خطر على صحة البشر، هذا ما نفكر فيه في الوقت الحالي"

وأردف: "للأسف كرة القدم رياضة تتطلب الاحتكاك والتواصل المباشر بين مجموعات كبيرة من البشر وهذا الأمر يعد خطرًا كبيرًا في ظل الوقت الحالي"

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يذكر أن إيطاليا بدأت تتعافى من التأثيرات الكبرى التي لحقت بها بسبب الوباء الجديد، حيث كانت أكثر الدول الأوروبية تضررًا منه في البداية.