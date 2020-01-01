وزارة الشباب والرياضة المصرية توضح حقيقة تجميد الدوري الممتاز

فيروس كورونا يضرب جميع أنحاء العالم

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية، بيانًا هامًا، بشأن استمرار النشاط الرياضي من عدمه خلال الفترة المقبلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وظهر في مصر ما يقرب من 93 حالة مصابة من فيروس كورونا وتعافى منهم 21 حالة وتوفى 2، حيث خرجت بعض التقارير بإمكانية إيقاف النشاط الرياضي.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة، برئاسة أشرف صبحي، على التأكيد على استمرار النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة مع بعض الإرشادات والتعليمات.

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وجاء البيان كالتالي: "في ضوء قرارات مجلس الوزراء والخاصة بإجراءات منع انتشار فيروس كورونا، أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم أنه يجرى حالياً التعامل مع استمرار النشاط الرياضى حالة بحالة دون إصدار قرارات تخص النشاط الرياضة ككل وذلك وفقاً لمعطيات الواقع وتطورات الموقف مع إعادة تقييم الوضع لحظة بلحظة".

وأكدت الوزارة: "أنه ليس هناك ما يدعو حتى الآن لإصدار قرارات بوقف النشاط الرياضي، خاصة في ضوء الإجراءات التصاعدية التي يتخذها مجلس الوزراء في شتى قطاعات الدولة لمحاصرة ومنع انتشار الفيروس".

وأفاد البيان: "أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن ترتكز على إلغاء أية تجمعات أو كثافات جماهيرية لأية أنشطة شبابية أو رياضية، وليس هناك أية قرارات حالياً لإلغاء أو تعليق النشاط الرياضي في مصر".

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وأشار البيان: "يتم التنسيق في ضوء قرارات مجلس الوزراء والإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة المصرية ، وليتم على إثر ذلك إتخاذ أية قرارات وفقاً للتطورات التي تجرى على أرض الواقع، أخذاً بعين الاعتبار التنسيق المستمر والمتواصل مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم".