ورقة تكشف خطط يوفنتوس للميركاتو المقبل

أسماء مثيرة يفكر بها يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف تقرير صحفي بأحد الصحف الإيطالية عن مخططات يوفنتوس للانتقالات الصحفية المقبلة بناء على ورقة تخص فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي للنادي.

ويبحث يوفنتوس عن تدعيمات لخط وسط الفريق، وارتبط بعدة أسماء بارزة على رأسها عودة بول بوجبا، لاعب الفريق السابق ومانشستر يونايتد الحالي.

وقالت "إل تيمبو" أن العاملين بأحد المطاعم في ميلانو عثروا على ورقة ممزقة تضم عدة أسماء للاعبين تركها باراتيتشي بعد رحيله.

وضمت القائمة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو، والذي كُتب بجوار ميراليم بيانيتش، لاعب البيانكونيري الحالي.

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⚽️ × ميلان

⚽️ × تورينو

⚽️ × جنوى

⚽️⚽️ × بولونيا

⚽️ × لاتسيو

⚽️ × بارما

⚽️ × إيمبولي

⚽️ × كييفو

⚽️ × يوفنتوس

⚽️⚽️ × فيورنتينا

⚽️⚽️ × أودينيزي pic.twitter.com/A0EFzumUR3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

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وتواجد أيضاً نيكولا زانيولو، الموهبة الصاعدة لروما، وبجواره الرقم 40، كما ظهرت أسماء ساندرو تونالي، لاعب بريشيا وبجواره 20.

واحتوت القائمة على فيديركو كييزا، نجم فيورينتينا، والذي تواجد بجواره الرقم 50، وتكهن البعض أن الأرقام تشير لقيمة اللاعبين في السوق.

وظهر في اللائحة عدة أسماء مفاجأة مثل دومينيك سزوبوسلاي، لاعب سالزبورج، وماتيا زينارو، صانع ألعاب فينيتسيا، بالإضافة لمدافع جنوى كريستيان روميرو.

ويلعب يوفنتوس مساء الأحد أمام مضيفه لاتسيو ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.