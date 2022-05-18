ورش عمل والتنظيف .. "كتاب إرشادات" ماسكيرانو للاعبي شباب الأرجنتين!

وضع خافيير ماسكيرانو مدرب منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا مجموعة من القواعد والتعليمات الصارمة التي يجب على لاعبيه اتباعها خلال فترة المعسكرات التحضيرية.

لاعب ليفربول السابق، والذي بدأ مهمته في تدريب منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا في يناير الماضي، وضع "كتاب إرشادات" يتوقع من لاعبيه الالتزام بكل ما فيه.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن الإرشادات تشمل مجموعة من التعليمات، بداية من ضرورة تنظيف أطباقهم بعد تناول العشاء، وكنس غرفة الملابس، وأداء فروضهم، وتعلق اللغة الإنجليزية.

ما هي باقي الإرشادات؟

وتصل التعليمات الأساسية إلى ثماني إرشادات يجب على اللاعبين القيام بها بشكل متواصل خلال فترة المعسكرات.

ويطالب ماسكيرانو لاعبيه بضرورة أداء فروضهم اليومية، بالإضافة إلى تعلم اللغة الإنجليزية.

وإلى جانب ذلك، يطلب ماسكيرانو من اللاعبين قراءة الكتب في أوقات فراغهم خلال المعسكرات.

كما يطلب ماسكيرانو من لاعبيه تنظيف أحذيتهم بعد كل حصة تدريبية وبعد كل مباراة.

وإلى جانب ذلك، يطلب ماسكيرانو أن يقوم اللاعبين بإحضار طعامهم بأنفسهم، بدلًا من الاعتماد على أشخاص آخرين لخدمتهم، ثم تنظيف الأطباق بعد الأكل، وكنس وتنظيف غرفة الملابس قبل مغادرتها.

آخر طلب من ماسكيرانو يتمثل في ضرورة حضور ورشة عمل في التواصل، من أجل تعلم كيفية التعامل مع وسائل الإعلام.

لماذا يطلب ماسكيرانو ذلك؟

القواعد التي وضعها ماسكيرانو، نجم برشلونة السابق، تهدف إلى تحسين اللاعبين المتواجدين تحت قيادته، سواء كلاعبي كرة قدم أو كأشخاص.

ويرغب ماسكيرانو في أن يتخرج اللاعبون من تحت يديه ناضجين ومحترمين خلال مشاركتهم مع المنتخب الأول.

وسجل ماسكيرانو بالفعل بعض النتائج المشجعة منذ توليه المنصب، بعد التعادل 2-2 مع الولايات المتحدة في مارس، والفوز بنتيجة 3-1 و2-1 وديًا على بيرو في مايو.

اقرأ أيضًا ..

علاج بالجبن وتدريب الأشباح والجنس .. أغرب طلبات المدربين من النجوم!

مورينيو: نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الأهم في مسيرتي

بند في لوائح "فيفا" يصيب ريال مدريد بالرعب حول مبابي