وردة يسجل هدفين ويتعادل لـ لاريسا أمام بانيتوليكوس بمشاركة غزال

عمرو وردة يتألق ويسجل هدفين في تعادل لاريسا أمام بانتوليكوس.

تعادل فريق نادي لاريسا، مع ضيفه بانيتوليكوس، بهدفين لمثلهما، في الجولة الـ20 ضمن منافسات الدوري اليوناني، بمشاركة المصريان عمرو وردة وعلي غزال، لاعبا الفريق الأول.

تقدم فريق بانيتوليكوس بالهدف الأول في الدقيقة 28، عن طريق المهاجم النيجري أبيولا داودا، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أضاف داودا الهدف الثاني له ولفريقه بانيتوليكوس في الدقيقة 63، بصناعة زميله روسا، ليصعب المباراة على لاريسا.

وشارك علي غزال بدلًا في الدقيقة 75 من زمن المباراة، ضمن تعديلات أجراها الجهاز الفني لفريق لاريسا، بهدف تعديل النتيجة.

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وحصل لاريسا على ركلة جزاء في الدقيقة 79 من زمن المباراة، نفذها المصري عمرو وردة ببراعة في مرمى بانيتوليوكس، ليقلص الفارق.

وفي الدقيقة 83 حصل لاريسا على ركلة جزاء أخرى، ليسجلها عمرو وردة، ويتعادل لفريقه في مرمى بانيتوليوكس.

لاريسا رفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز التاسع، بينما رفع بايتوليوكس رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الثالث عشر.