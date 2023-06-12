ورث اللعنة أم المجد؟ فينيسيوس جونيور الرقم 7 الجديد في ريال مدريد!

لا مزيد من الرقم 20 للبرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد الإسباني، بعدما كشف النادي الملكي رسميًا عن منح الرقم إلى الوافد الجديد فران جارسيا.
ريال مدريد عقد مؤتمرًا صحيفًا يوم الإثنين للترحيب بعودة فران جارسيا إلى النادي، بعد التعاقد معه قادمًا من رايو فاييكانو، ليتم الكشف عن منحه الرقم 20 الذي حمله فينيسيوس جونيور في المواسم الماضية.
الأمر مثل ما يشبه الصدمة للجماهير، لكن بالعودة إلى الموقع الرسمي للنادي الملكي، تبين أن فينيسيوس جونيور سيحمل الرقم 7 في ريال مدريد بدايةً من الموسم المقبل.
وأصبح الرقم 7 في ريال مدريد شاغرًا بعد رحيل البلجيكي إيدين هازارد عن النادي في الصيف الحالي، عقب فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين قبل موسم على نهايته.
الرقم 7 في ريال مدريد يمثل نوعًا من اللعنة منذ عام 2018 بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن "سانتياجو برنابيو"، بعدما ارتداه ماريانو دياز وإيدين هازارد، والثنائي كانا بمثابة كارثة للنادي الملكي.
وبالتأكيد وبعيدًا عن تلك اللعنة، فإن الرقم 7 في ريال مدريد يعد بالكثير من المجد، فقد حمله عدد من أساطير النادي الملكي، أمثال رايموند كوبا، وخوانيتو، وإيميليو بوتراجينيو، وراؤول جونزاليس، ورونالدو بالطبع.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- فاكرين أطهر الطاهر و"دحيح" الدفعة .. ردود الفعل على تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا!
- من بينهم رونالدو.. تقييم جميع لاعبي مانشستر يونايتد طوال موسم 2022-23
- من الأفضل؟ تقييم جميع لاعبي برشلونة في موسم 2022-23
- مشاغب النصر ومُخلص الهلال .. فريق الإنقاذ في دوري روشن السعودي
- الأهلي، ريال مدريد، يوفنتوس وأكثر الفرق فوزًا بالبطولات في العالم