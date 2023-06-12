ورث اللعنة أم المجد؟ فينيسيوس جونيور الرقم 7 الجديد في ريال مدريد!

أصبح مؤكدًا أن يرتدي فينيسيوس جونيور القميص رقم 7 في ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

لا مزيد من الرقم 20 للبرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد الإسباني، بعدما كشف النادي الملكي رسميًا عن منح الرقم إلى الوافد الجديد فران جارسيا.

ريال مدريد عقد مؤتمرًا صحيفًا يوم الإثنين للترحيب بعودة فران جارسيا إلى النادي، بعد التعاقد معه قادمًا من رايو فاييكانو، ليتم الكشف عن منحه الرقم 20 الذي حمله فينيسيوس جونيور في المواسم الماضية.

الأمر مثل ما يشبه الصدمة للجماهير، لكن بالعودة إلى الموقع الرسمي للنادي الملكي، تبين أن فينيسيوس جونيور سيحمل الرقم 7 في ريال مدريد بدايةً من الموسم المقبل.

وأصبح الرقم 7 في ريال مدريد شاغرًا بعد رحيل البلجيكي إيدين هازارد عن النادي في الصيف الحالي، عقب فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين قبل موسم على نهايته.

الرقم 7 في ريال مدريد يمثل نوعًا من اللعنة منذ عام 2018 بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن "سانتياجو برنابيو"، بعدما ارتداه ماريانو دياز وإيدين هازارد، والثنائي كانا بمثابة كارثة للنادي الملكي.

وبالتأكيد وبعيدًا عن تلك اللعنة، فإن الرقم 7 في ريال مدريد يعد بالكثير من المجد، فقد حمله عدد من أساطير النادي الملكي، أمثال رايموند كوبا، وخوانيتو، وإيميليو بوتراجينيو، وراؤول جونزاليس، ورونالدو بالطبع.