وديع الجريء: إعادة نهائي دوري الأبطال خارج تونس أمر غير مقبول

هل يعدل الاتحاد الإفريقي قراره؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، على أن كل التقارير الخاصة بمباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستنصف الترجي على حساب الوداد المغربي.

الجريء قال خلال تصريحات تليفزيونية: "هناك بعض التقارير المهمة، من الصعب تزويرها، وإذا حدث ذلك سنعد مفاجأة كبيرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وتابع: "إذا تم تزوير 4 تقارير مفصلية، الأمر سيكون خطيرًا، وسيتخطى المنافسة الرياضية".

رئيس الاتحاد التونسي أردف: "أحترم الاتحاد الإفريقي جدًا ولم تتغير ثقتي فيه، ولدي ما يفيد حول هذه التقارير الرسمية وما كتب فيها، ولن أعطي أتحدث عن توضيحات أكثر لكي لا يحصل الطرف المغربي على هدية".

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عصام الحضري ينتظر عرض قوي من أحد الأندية الفترة القادمة، وتقارير تشير إلى تلقيه عرض من نادي إف سي مصر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز. pic.twitter.com/tYTzptjvzI — جول مصر (@goaleg) June 10, 2019

وعن قرار الاتحاد الإفريقي بإعادة إياب نهائي كأس الكونفدرالية، قال الجريء: "راسلنا الاتحاد الإفريقي 3 مرات، أهمها تمكيننا من القرار بصفة رسمية للنظر في حيثياته".

واختتم الجريء تصريحاته قائلًا: "سندافع عن حق نادي الترجي بشراسة، وقرار الاتحاد الإفريقي بإعادة المباراة خارج تونس، أمر يخص البلدان التي هي في حالة حرب فقط".

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمع بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس.