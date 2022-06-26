وديتان جديدتان .. الكشف عن جميع مباريات السعودي استعدادًا لمونديال 2022

تعرف على باقي مباريات الأخضر الودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مواعيد وأماكن إقامة جميع مباريات المنتخب السعودي الودية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

الأخضر بدأ استعداده لكأس العالم

بدأ المنتخب السعودي استعداده للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، بإقامة معسكر مطلع شهر يونيو الماضي في إسبانيا، بخوض مباراتين أمام كولومبيا وفنزويلا.

الأخضر سيخوض معسكره القادم خلال شهر سبتمبر أيضًا في إسبانيا بمدينة مورسيا، حيث سيخوض مباراتين وديتين أمام الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022، أمام منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ما هي مباريات منتخب السعودية الودية استعدادًا لكأس العالم قطر 2022؟

وكشف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن باقي مباريات الأخضر، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

الأخضر سيلعب مباراتين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال بداية شهر نوفمبر، الأولى ستكون أمام آيسلندا يوم 6 نوفمبر، والثانية أمام بنما يوم 10 نوفمبر القادم.

ويختتم المنتخب السعودي مبارياته الودية استعدادًا لكأس العالم أمام كرواتيا، في العاصمة السعودية الرياض يوم 16 نوفمبر، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة بكأس العالم.

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