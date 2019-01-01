وديًا .. الهلال يهزم أودينيزي في مباراة عامرة بالأهداف

انتصار معنوي مهم للزعيم

واصل وصيف الدوري السعودي الهلال، استعداداته للموسم الجديد، بإضافة نظيره الإيطالي أودينيزي لقائمة ضحاياه، في سلسلة مبارياته الودية في جولته الصيفية في النمسا.

وافتتح سالم الوسري التسجيل إثر تمريرة حريرية في العمق، قابلها بلمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك بعد مضي 20 دقيقة، قبل أن يأتي الرد عن طريق رودريجو بيساو، بارتقاء في الهواء، أكمله بمتابعة العرضية القادمة من الركلة الركنية، برأسية قوية لم يتمكن المعيوف للتصدي لها.

وقبل انتهاء الشوط الأول بدقيقتين، عاد الدوسري ليضع الزعيم في المقدمة، باستقبال ولا أروع لعرضية جوميز، مع ذلك لم يرفع الفريق الإيطالي الراية البيضاء، وبعد مرور 10 دقائق من أحداث الشوط الثاني، تمكن من إدراك هدف التعادل من كرة وجهًا لوجه بين هيدا تير افست وحامي عرين الهلال، انتهت بتصويبة أرضية ماكرة عانقت الشباك.

🔍 هزائم الهلال في معسكر النمسا 🧐

❌عفوًا لا يوجد نتائج لهذا البحث فالزعيم أنهى معسكره دون هزيمة 🔝



أنتهت الودية الأخيرة للهلال بفوزه على نادي أودينزي بنتيجة 3-2 ✅



📋جائت أهداف الزعيم عن طريق 👇



سالم الدوسري ⚽️⚽️

جوميز ⚽️



(@Alhilal_FC:📸) pic.twitter.com/1v0psTodMt — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 24, 2019

وفي الدقيقة 70، تقدم جوميز للمرة الثالثة والأخير للفريق السعودي، بمتابعة تسديدة ارتدت من يد الحارس، ليفوز الهلال بثلاثية مقابل اثنين في واحدة من أهم مبارياته الودية، قبل بدء الموسم الجديد بمواجهة الأهلي مطلع الشهر المقبل في دور الـ16 لدوري الأبطال الآسيوي.