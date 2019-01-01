وديًا .. الأهلي السعودي يكتفي بثلاثية في برافو السلوفيني

ضمن استعدادات الموسم الجديد

حقق نادي أهلي جدة السعودي، انتصارًا مقنعًا على نظيره برافو السلوفيني، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما على الأراضي النمساوية بعد عصر اليوم الثلاثاء.

افتتح لقلعة البطولات الأهداف، المهاجم الصربي دانييل أليكسيتش، وتبعه عثمان الحاج بثاني الأهداف، قبل أن يُطلق سلطان مندش رصاصة الرحمة الثالثة والأخيرة، مؤكدًا فوز فريقه في مباراته الودية الاستعدادية الثالثة في معسكر النمسا.

وحقق الفريق الأهلاوي انتصارين منتصف هذا الشهر على فارتكس الكرواتي ورودا فيلنيه السلوفيني، في إطار استعداداته للموسم الجديد، الذي سيفتتحه بمواجهة مواطنه الهلال ذهابًا وإيابًا في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

هوساوي جاهز ✅ pic.twitter.com/EkTU9Fgie1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 23, 2019

الجدير بالذكر أن الأهلي سيفتتح موسمه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بمواجهة الصاعد حديثًا العدالة على ملعب "الجوهرة المشعة" في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.