بعد وداع كأس الملك - النصر يتلقى دعمًا خاصًا من عضو شرفه

العالمي يحتاج للاستفاقة بعد هزيمتين من الاتحاد خلال أسبوعين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن عبد العزيز بن أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، تقديم دعم مادي للعالمي بعد خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين.

العالمي ودع كأس الملك من نصف النهائي، بالهزيمة أمام الاتحاد برباعية مقابل هدفين، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، وشهدت إلغاء هدفين للعميد.

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ويُقدر الدعم الذي قدمه بن أحمد بغلف للنادي العاصمي بقيمة 300 ألف ريال سعودي، حيث علق النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استمرارًا لوقفاته الداعمة لناديه العالمي".

من جانبه، ثمن مجلس إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم، مبادرة عضو الشرف، مؤكدًا أنها لا تستغرب منه تجاه النادي.

استمراراً لوقفاته الداعمة لناديه #العالمي ..

عضو شرف نادي #النصر الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد بغلف يقدم ثلاثمائة ألف ريال دعماً للنادي . pic.twitter.com/8Y7gq56Us2 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 28, 2019

يذكر أن هزيمة النصر أمام الاتحاد هي الثانية على التوالي خلال أسبوعين، حيث كان قد خسر قبلها أمامه بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في اللقاء الذي تسبب في خسارته للصدارة.