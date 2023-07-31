"وداعًا بايرن ميونخ" .. حمى النصر تغزو السنغال بسبب ساديو ماني

تامر أبو سيدو
20230430_Sadio Mane_Bayern Munchen(C)Getty Images
النصردوري روشن السعوديساديو مانيبايرن ميونخ

المهاجم السنغالي على أعتاب الانضمام للنصر

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

بات السنغالي ساديو ماني على أعتاب الرحيل عن فريقه بايرن ميونخ باتجاه النصر السعودي، حيث من المتوقع أن يُجري الفحوصات الطبية اليوم في دبي قبل التوقيع على عقود انضمامه رسميًا للفريق الأصفر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

صاحب الـ31 عامًا لم يبق في الفريق البافاري سوى موسم واحد، حيث انضم له الصيف الماضي من ليفربول لكنه عاش عامًا صعبًا تخلله خلافات عديدة وتُوج بعراكه مع زميله ليروي ساني.

الأهلي والنصر تنافسا على الفوز بتوقيع ماني وقد نجح الفريق العاصمي في الفوز بذلك الصراع فيما اتجه نظيره الجداوي لضم آلان سانت ماكسيمين من نيوكاسل.

انتقال ماني للنصر دفع المشجعين السنغاليين لإلغاء تشجيع بايرن ميونخ وإلغاء متابعة حساباته على السوشيال ميديا والبدء بمتابعة تلك الخاصة بالفريق السعودي الذي يضم النجم كريستيانو رونالدو، وذلك كما ظهر في مقطع فيديو متداول عبر تويتر.

يُشار إلى أن النصر متواجد الآن في مدينة الطائف السعودية حيث يخوض غمار بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية البطلة.

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

71781 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 40690كريم بنزيما
  • 4171خاليدو كوليبالي
  • 5733روبرتو فيرمينو
  • 3515نجولو كانتي
  • 6978مارسيلو بروزوفيتش
  • 10694صفقة أخرى
71781 الأصوات